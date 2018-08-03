Вечером 3 августа абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после пресс-конференции, на которой заявил, что отказывается от звания Героя Украины, ответил на вопросы ведущих и зрителей в прямом эфире телеканала "112 Украина".

"Страна" собрала основные тезисы ответов боксера.

1. О звании героя и нападках после боя с Гассиевым

Я абсолютно не понимаю, почему людям не нравится, что я делаю. Вы за собой-то смотрите давать не давать (звание героя - Прим.Ред.). Я не считаю, что сделал что-то героическое, но за что-то же дают эти звания... спортсмен прославил свою страну на весь мир - его наградили.

Мама совершенно болезненно воспринимает (нападки за то, что спортсмен согласился на бой в Москве - Прим.Ред.) она злится. Я опять же стараюсь объяснить. Жена все понимает. Я говорю: "Не читай и вообще не обращай внимание".

Я скажу, что мне помогает. Я хожу в храм, церковь и молюсь, чтобы всевышний дал сильные плечи, чтобы это вынести дал смирение и вразумил на правильные ответы. Я бы мог кому то насквернословить, но ни к чему хорошему это не приведет.

Кому бы я назвал героем? Анатолия Ивановича Ломаченко (украинский тренер, отец боксера Василия Ломаченко - Прим.Ред.). Он выпускает настоящих бойцов. Сколько уехало тренеров, талантливых людей, а вот тех, кто остался, энтузиастов, если можно так сказать с яйцами, и не кричат налево-направо об этом - мало.

2. О религии

Я прославляю веру свою православную и буду это делать. Боженька мне дает и я его благодарю за это.

Я просто делаю то, что я делаю и показываю это своим детям (ответил Усик на вопрос, как вера помогает в воспитании детей - Прим.Ред.). Мы ходим в храм, ходим на причастие.

Когда мы закончим свое существование - каждый человек, когда будет стоять на судном дне, то его всевышний не спросит, в какой патриархат тот ходил, а спросит сколько хороших дел сделал, любил ли ближнего или хаял, завидовал.

Политические вещи влазят даже в веру. Если не верующий, ну, не надо туда лезть.

Я не смотрю телевизор, в церковь хожу молиться а не разговоры говорить (сказал Усик о разговорах об автокефалии - Прим.Ред.). Боженьке виднее, он все управит. Это мы тут суетимся.

Я подарил перчатки блаженнейшему митрополиту Онуфрию (предстоятель УПЦ - Прим.Ред.). Мы общались о духовных местах и у меня сложилось приятное впечатление об этом человеке. Очень спокойный, он не единственного слова в нашем разговоре не сказал, что что-то делать так или вот так. Просто интересовался спортом.

3. Об ответственности

Знаете, что у нас на данный момент происходит? Мы обвиняем кого-то - это они сделали, это они. Когда мы будем говорить, что это мы сделали? Нам надо научиться строить, любить. Не разъединять и хаять, а любить, принимать и прощать.

Думаю, у нас все хорошо будет, мы просто чуть заболели... Мы сами говорим, политиков обвиняем, что они ничего не делают, выгоняем, опять ставим. А может начнем с себя? Когда едем на машине и видим, что моргает зеленый, может надо остановиться, потому что сейчас будет красный? Абсолютно с себя идет. Бросают на улицах банки, склянки. Если каждый начнет с себя - все перевернется.

4. О самых дорогих наградах

Что я никогда не отдам? Это жена моя.

Вообще самая дорогая для меня награда - олимпийская золотая медаль. Она лежит у дочери. Когда я ехал на Олимпиаду, тогда дочь еще плохо разговаривала и попросила: "Папа, привези мне золото". Я привез ей.

Кубок (Мохамеда Али после боя с Гассиевым - Прим.Ред.) еще нигде не стоит. Ремонт только заканчивается. Но он дома под замком. Собака у меня есть охраняет его. Шпиц. Но он у меня очень жесткий. Зовут Снег.

5. О драках депутатов

Ведущие попросили прокомментировать боксера драки депутатов Владимира Парасюка с Александром Вилкулом, Юрия Бойко и Олега Ляшко, Александра Шевченко и Олега Ляшко и Сергея Соболева с Вадимом Ивченко.

Почему мужчины не могут выяснить отношения? Пусть дерутся, нормально. Перчатки могу им принести... Я смеюсь, что вообще доходит до такого, какой-то цирк. Пускай договорятся выйдут, есть же залы специализированные, но в коридорах...

Вот Ивченко видно, что двоечку кидал, видно, где-то занимался.

6. О том, пойдет ли в политику

Мне это неинтересно и я один ничего не изменю. Мне не хочется туда идти.

7. О спортивной карьере

Перспектива где-то семь лет еще побоксировать. Надо порадоваться. Если я не боксирую какое-то время, мне чего то не хватает. Мне это нужно. Когда у меня не будет этого ощущения, то всё.

Может договоримся с Беллью, потом можно будет говорить с Джошуа - это очень интересно. Но Беллью нужно будет перейти в другую весовую категорию, чтобы бороться за все пояса.

Менеджеры и промоутеры общаются на счет следующего поединка. Пускай они пока общаются, я пока отдыхаю. Думаю бой в декабре, до конца года.

Самый сложный бой был с Бриедисом. Были моменты в подготовке, чуть чуть заболел и такой бой получился.

8. О гражданстве

Мне не нужны никакие другие гражданства кроме моего.

Полное видео прямого эфира с Александром Усиком можно посмотреть ниже.