Печерский суд Киева принял решение, что Генеральная прокуратура Украины, не имея на то оснований, арестовала имущество матери бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.

"Доказательства, кропотливо собранные адвокатами, позволили обратить внимание суда на необоснованность преследования Сергея Арбузова. Прокуратура, в виду отсутствия доказательств вины, не может довести расследование до конца. Иными словами, дело против нашего клиента попросту развалилось", - сообщил на своей странице в Facebook адвокат Максим Могильницкий.

Кроме того, сообщает он, было доказано, что Валентина Арбузова приобрела имущество "на личные средства, честно заработанные на протяжении всей ее жизни".

Фото и скриншот: Facebook/Максим Могильницкий

"При этом, мы обосновали, что доблестная ГПУ, накладывая арест на имущество, руководствовалась отнюдь не нормами УПК, но политическими мотивами. То есть, речь идет о преследовании лица, неугодного власти, путем давления не только на него, но и на членов его семьи. Мы выходим на финишную прямую и вскоре докажем, что наш клиент не совершал преступлений, в которых ГПУ безнадежно старается его обвинить. Причем докажем не только в Украине, но и на международном уровне", - резюмировал Могильницкий.

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