В субботу, 4 августа, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода, передает Укргидрометцентр. Дожди могут ожидаться только на севере и северо-западе Украины, однако кратковременные.

В субботу в Киеве без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +31°.

Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+31°.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+32°.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.

Фто: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Cтрана", Европа готовит прохладный прием горячему удару 50-градусной жары в ближайшие выходные.

Мы писали, что воздух Киева из-за жары насыщен опасными диоксидом азота и формальдегидом.

Также стало известно, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.