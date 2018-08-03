Украинский гидрометцентр обещает жару по всей территории Украины на выходных
В субботу, 4 августа, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается жаркая погода, передает Укргидрометцентр. Дожди могут ожидаться только на севере и северо-западе Украины, однако кратковременные.
В субботу в Киеве без осадков, температура воздуха ночью +20°, днем +31°.
Во Львове завтра солнечно, ночью +19°, днем +26°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +30°.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+31°.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +31°.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +18°, днем +29°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+32°.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +31°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +20° …+32°.
Фто: meteo.gov.ua/
Как сообщала "Cтрана", Европа готовит прохладный прием горячему удару 50-градусной жары в ближайшие выходные.
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Также стало известно, что вызванные изменениями климата волны жары могут вызвать рост смертности землян в сотни раз.