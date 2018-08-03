Перед началом матча «Динамо» и «Шахтера» в Киеве хозяева, как и на матче за Суперкубок Украины, не пожали руку форварду дончан Жуниору Мораесу.

Кадр с видео

В то же время Террикон пишет, что это Мораес сыграл на опережение, не став протягивать руку динамовцам.

Скриншот terrikon.com

Напомним, Жуниор Мораес до этого межсезонья играл за «Динамо». По истечению контракта с киевлянами, бразилец подписал соглашение с «Шахтером». Сами динамовцы уверяют, что ничего не знали о "побеге" своего футболиста.

Ранее сообщалось, что на матч начали впускать всех желающих.

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг поединка невероятный. По состоянию на утро 3 августа на игру было продано почти 40 тысяч билетов. НСК "Олимпийский" должен был быть практически заполнен, ведь по традиции, спрос на билеты стремительно возрастает перед началом поединков "бело-синих" и "горняков".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".