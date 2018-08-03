Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением приобретенной в Киево-Святошинском районе Киевской области шаурмы фиксируется Главным управлением Госпродпотребслужбы в области с 1 августа.

"По состоянию на 3 августа в результате этой вспышки пострадали 18 человек, в том числе 2 ребенка", - говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте Госпродпотребслужбы в области сообщении. В ведомстве установили, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления "Kabanos", который расположен на территории ЖК "Львовский маеток" в Софиевская Борщаговке Киево-Святошинского района Киевской области.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты райуправления Госпродпотребслужбы совместно с ГУ "Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины" начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

"В то же время 1 августа провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Работник, который представился администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", - рассказали в ведомстве.

По факту недопущения к проведению обследования работники служб обратились в Киево-Святошинский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Уже 2 августа специалисты продолжили расследование случаев вспышки острой кишечной инфекции, и для получения необходимой информации о субъекте хозяйствования и организации отбора образцов продуктов питания, смывов, воды привлекли работников полиции.

По результатам проведенного обследования на объекте выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

"За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области направлено представление в Киево-Святошинский отдел полиции ГУ Нацполиции в Киевской области и Киево-Святошинскую местную прокуратуру о принятии мер реагирования и нарушения уголовного производства. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - проинформировали в службе.

Напомним, ранее все сообщения об отравлении шаурмой касались 4 мест ее реализации в Киеве - возле станций метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь", "Почтовая площадь" возле Речного вокзала. Сейчас число отравившихся куриной шаурмой в украинской столице продолжает расти и уже перевалило за 80.

Как сообщала "Cтрана", все точки продажи шаурмы в Киеве, где травились люди, принадлежат одному субъекту.

Мы сообщали, что власти проверят всех торговцев шаурмой после массового отравления в Киеве.