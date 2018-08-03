На главном матче всего украинского клубного футбола, который начался в эти минуты в Киеве, случился неприятный инцидент - перестали работать турникеты НСК "Олимпийский". Болельщики, которые прибыли на поединок титанов украинского спорта, начали пускать просто так - сделав все проходы свободными.

В частности, об этом за две минуты до начала встречи написал украинский журналист Богдан Каркачёв.

Скриншот: facebook.com/ImBHDN

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг поединка невероятный. По состоянию на утро 3 августа на игру было продано почти 40 тысяч билетов. НСК "Олимпийский" должен был быть практически заполнен, ведь по традиции, спрос на билеты стремительно возрастает перед началом поединков "бело-синих" и "горняков".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".