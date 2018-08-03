В результате проведения проверок в связи с массовым отравлением шаурмой инспекторами Госпродпотребслужбы установлено, что у ни одного субъекта хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление шаурмой, нет необходимых документов.

На данный момент эти МАФы закрыты. Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В 6 районах Киева проведены рейдовые проверки таких объектов по соблюдению ими санитарно законодательства и законодательства по безопасности пищевых продуктов. Инспекторы Госпродпотребслужбы совместно с правоохранителями в связи с выявленными нарушениями во время проведения проверок прекратили деятельность ряда МАФов по реализации уличной еды.

Госпродпотребслужба поручила специальной комиссии провести проверки МАФов на предмет законности их деятельности. В частности, речь идет о проведении комиссионных обследований мест торговли уличной едой.

В случае выявления нарушений санитарных норм, условий хранения, изготовления и реализации (нарушение температурного режима хранения, отсутствие холодильного оборудования, несоблюдение гигиенических требований), отсутствие государственной регистрации, будут приниматься меры по запрету деятельности таких объектов.

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