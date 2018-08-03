Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что из-за плохого состояния дорог украинцы могут использовать легкие вертолеты как альтернативу наземному общественному транспорту.

Об этом он заявил во время рабочей поездки на авиационное предприятие в Киевской области, где ознакомился с образцами легких вертолетов.

"Вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения, - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО. - И пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство".

Свое предложение Турчинов мотивировал тем, что "в Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно", а "небо отвечает лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги".

В то же время секретарь СНБО отметил неготовность отечественной инфраструктуры в настоящий момент для широкого использования вертолетов как транспортных средств, но призвал к активному развитию вертолетной инфраструктуры страны и к упрощению использования воздуха для частных вертолетных перевозок.

Как сообщала "Cтрана", ранее Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России.

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