Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для Максима Владимиренкова - четвертого подозреваемого в убийстве АТОшника и бердянского активиста Виталия Олешко по прозвищу Сармат.

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана для Артема Матюшина, Николая Ломаки и Александра Обухова, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Основная версия следствия, что убийство совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности, сообщил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока.

"Установлено следствием, что Матюшин Артем Владимирович, Ломака Николай Викторович, Обухов Олександр Викторович и Владимиренков Максим Николаевич на почве личных отношений, в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности на территории г.Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, совершив выстрелы именно из этого оружия. С этой целью Матюшин, Ломака, Обухов и Владимиренков вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление", - озвучил С.Морока основную версию досудебного следствия о мотиве преступления на заседании Бердянского городского суда в пятницу.

Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Сармата - четверых в г.Васильевка Запорожской области и еще одного в Бердянске.

2 августа всем четверым задержанным в Васильевке было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства в Бердянске Олешко. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Фейсбук, подозрение объявлено по пункту 12 части 2 статьи 115 УК Украины.

Ранее нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что убийца Олешко был снайпером в отряде милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных - его сообщники, спортсмены из Днепра и области.

Позже появилась информация, что задержанный в Бердянске мужчина не имеет статуса подозреваемого и проходит по делу об убийстве Олешко как свидетель. По неофициальным данным, перед убийством он одолжил четверым злоумышленникам автомобиль, не зная целей его использования.