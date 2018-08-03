Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко констатирует, что неукомплектованность штата полиции составляет 14,5%, или 1 350 человек.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"Дефицит кадров, я думаю, есть в любой организации. Недокомплект в полиции Киева на сегодня - 14,5%. В абсолютных числах это 1 350 человек из 9 тысяч..." - сказал он.

По его словам, до реформы неукомплектованность штата милиции всегда составлял около 10%.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Антикоррупционном суде утвердили штат из 39 судей. 12 из них будут работать в Апелляционной палате.

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