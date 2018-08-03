В Полиции официально подтвердили, что нападавший на Екатерину Гандзюк задержан. На сайте управления Нацполиции Украины в Херсонской области опубликован видеокомментарий Аброськина, который рассказал, что по итогам проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий правоохранителям удалось задержать лицо, которое обоснованно подозревается в совершении данного преступления.

"По факту совершенного преступления в отношении Екатерины Гандзюк сразу после совершения преступления в Херсон была откомандирована группа, в состав которой вошли сотрудник Главного следственного управления и оперативники департамента следственных расследований. По результату проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных действий… установлено и задержано лицо, которое обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении Гандзюк", - сказал он.

По словам Аброськина, в настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы причастности именно этого человека к совершению преступления.

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