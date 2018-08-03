Очередной эпизод воровства с элементами мошенничества произошел в Печерском районе Киева.

Как узнала "Страна" из источников в МВД, сегодня во второй половине дня в квартиру пенсионерки на улице Лабораторной позвонил некий гражданин, назвавшийся сотрудником "Киевэнерго" и на украинском языке с сильным западным акцентом заявил, что ему нужно провести "повірку лічильників".

Законопослушная бабушка пустила "энергетика" и тот тут же сослал ее искать книжку, в которую она записывает показания электросчетчика. Пока женщина искала документацию, опытный "электрик" нашел и украл все ее сбережения - деньги в сумме 11 тысяч гривен и золотой перстень. Не побрезговал даже дешевой бижутерией и исчез.

Неофициально в Нацполиции говорят что это уже не первый подобный эпизод в столице - только за последний месяц по Киеву такие "энергетики" обнесли около 20 квартир пенсионеров. Не исключено что это дело рук одного человека.

По эпизоду преступной деятельности на Печерске разыскивается злоумышленник со следующими приметами: маленького роста, худощавого телосложения. Одет в черные штаны и красную рубашку, приходит с черным чемоданчиком. Говорит с западноукраинским ярко выраженным акцентом. Всех кто увидит этого "электрика" просят звонить на 102 безотлагательно.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева грабители с молотком отняли у коммерсанта десятки тысяч евро, а также о том, как мошенник, представившись директором обувного магазина, выманил у продавца около 20 тысяч гривен.