Сегодня стали известны данные по самым популярным специальностей в украинских вузах с самыми высокими проходными баллами. Однако, есть и непопулярные направления, где проходной балл для поступления - чуть более 100 баллов из 200. КП в Украине на основании открытых данных МОН подсчитала такие специальности.

Дневное обучение

Рейтинг самых условно "нетребовательных" специальностей на дневную форму обучения возглавила "Электрическая инженерия". Средний балл по стране для поступления у нее оказался 104,6. Далее идут "Деревообрабатывающее и мебельное производство" - 105,8 балла. Замыкает тройку лидеров с конца "Строительство и общественная инженерия" - 105,9 балла.

Авиационная и ракетно-космическая техника ушла не далеко вперед - 108,5 балла. Влюбленным в физику также не стоило переживать из-за поступления. Необходимо было набрать общий проходной балл всего в 110,6.

Изображение: kp.ua

Заочное обучение

На заочной форме обучения дела обстоят еще "лучше". Для поступающих на специальность "Отраслевое машиностроение" понадобилось всего 100,9 общих балла. "Строительство и общественная инженерия" - 102,9. "Автомобильный транспорт" - 104,1.

Изображение: kp.ua

Всего абитуриенты подали 914 тысяч заявлений на вступление в вузы и техникумы. Большая часть из них зарегистрирована в электронной форме. На филологические специальности подали 79,5 тысячи заявлений. На право - 72,9 тысячи. На третьем месте менеджмент со значительным отставанием - 47 тысяч заявок. На специальности в колледжах и техникумах подали заявления 45,3 тысячи человек.

Как сообщала "Cтрана", абитуриенты Украины жалуются на проблемы с доступом к списку поступивших в вузы.

Мы писали, что абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в украинские вузы без ВНО.

Ранее в 2017 году в препочтениях поступающих филология опередила IT.