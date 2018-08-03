Убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности, сообщил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока, передает Интерфакс.

"Установлено следствием, что Матюшин Артем Владимирович, Ломака Николай Викторович, Обухов Олександр Викторович и Владимиренков Максим Николаевич на почве личных отношений, в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности на территории г.Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, совершив выстрелы именно из этого оружия. С этой целью Матюшин, Ломака, Обухов и Владимиренков вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление", - озвучил Морока основную версию досудебного следствия о мотиве преступления на заседании Бердянского городского суда в пятницу.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для всех четверых подозреваемых в совершении убийства.

Напомним, 31 июля Виталий Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Виталия Олешко - четверых в Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

Ранее "Страна" писала о том, что опознание подозреваемых по делу Олешко могут признать незаконным.

Также мы сообщали, что в полиции рассказали, как хитростью взяли киллеров Олешко - Сармата.