Во Львовской области в 184 Учебном центре Академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного открыли школу по подготовке специалистов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Об этом сообщает пресс-служба Академии.

"Стоит отметить, что школа подготовки специалистов противотанковых ракетных комплексов создана для изучения современных методов борьбы с бронированной техникой противника, чтобы в совершенстве владеть противотанковыми ракетными комплексами и знать слабые места вражеской техники. В настоящее время идет подготовка военнослужащих, которые будут оперировать противотанковыми ракетными комплексами "Корсар" и "Стугна", - говорится в информации пресс-службы Академии. О том, что там будут легендарные "Джавелины", не сообщается.

По словам командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ - замкомандующего Сухопутных войск генерал-майора Вячеслава Горбылева, учиться в школе подготовки специалистов ПТРК почетно, ведь именно здесь военнослужащие могут получить достойную военную подготовку, благодаря которой ряды Вооруженных сил пополнятся настоящими, патриотически настроенными специалистами.

Фото: asv.gov.ua

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