В июле Гайсинская экспедиция НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины завершила исследование памятника археологии местного значения - кургана "Кладовая могила", который расположен городе Гайсин Винницкой области. Ранее его не раз раскапывали и грабили "черные археологи". Об этом сообщается на сайте научно-исследовательского центра.

Во время работ, которые проводились под руководством научного сотрудника Института археологии НАН Украины Богдана Сала, были установлены границы и размеры курганной насыпи, а также проведена подробная аэро- и топографическая съемка достопримечательности и ее прилегающей территории.

Фото: ras.gov.ua

"Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины, обнаружила неизвестные до этого части древнего могильника. Найдены древние украшения и элементы одежды - бронзовая подвеска, ворворка (петля - Прим. Ред.) и два фрагмента каменных сверленных топоров позднебронзового периода.

На основе выявленных находок и особенностей конструкции кургана археологи установили, что сооружении кургана приходится на позднескифский период, последнюю треть V - начало IV в. до н. э.

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