Советнице херсонского мэра Екатерине Гандзюк, на которую 31 июля неизвестный вылил около литра концентрированной серной кислоты, в Киеве сделали первую операцию. Об этом сообщил политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook.

"Первая операция Екатерина Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит из-под наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает ", - написал он.

Фото: facebook.com

По словам Таран, пострадавшую впереди ждет еще несколько операций.

Как сообщала "Cтрана", ранее полиция задержала подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк в Херсоне.

Мы писали, что посольства США и ЕС в Украине осудили жестокое нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк.

Ранее обожженной килотой Екатерине Гандзюк предоставили госохрану.