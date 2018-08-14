14 августа на православном календаре первый из трех Спасов - Медовый. Еще одно его распространенное название - Маковей. Августовские праздники получили название в честь Иисуса Христа - спасителя.

Почему Первый Спас называется Медовым и Маковым

Первый Спас указывает, что лето скоро закончится, и пора запасаться на зиму. Начиная с этого дня, пасечники собирают мед. По поверьям, чтобы соседние пчелы не воровали мед, на Спас нужно заломать соты в самом богатом по запасам улье. Мед из него относили в церковь, часть раздавали нуждающимся.

Также 14 августа впоминают мучеников Маккавеев. По созвучию праздник получил названия Маковей, Маковея или Маковый Спас, тем более что как раз поспевают семена мака.

Что принято делать на Медовый Спас

С утра верующие ходят на службу. После молитвы освящают мед, который приобретает целебные свойства.

В этот день хозяйки пекли постные коржики и пироги, блинчики, делали сбитень или квас.В макитере перетирали мак с медом, чтобы макать туда потом блинчики. Кроме того, собирают специальный букет - "маковейчик". Туда могут входить васильки, бархатцы, цветы календулы, мята, чабрец, колоски овса, а также головки мака. Цветы святят, а после высушивают и хранят за иконами. Такой оберег помогает хранить мир и благополучие в семье. Кроме того, считалось, что цветы из душистого "маковейчика", вплетенные в волосы, помогают сохранить их здоровыми и красивыми.

Головку мака клали под подушку, чтобы улучшить сон. Девушки осыпали парней маковыми семенами, водили хороводы.

Кстати, еще одно название сегодняшнего праздника - Спас на воде. Украинцы верили, что если в этот день искупаться в водоеме, вода смоет все грехи. А уже после Маковея купаться категорически нельзя. Воду святили в церкви, освящали колодцы, предварительно украсив их венками, туда бросали листья любистка, чтобы отпугнуть нечисть. Иногда водой кропили домашний скот, чтобы уберечь его от болезней.

Чего нельзя делать на Маковея

Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать в поле, в доме. Уборку лучше сделать до наступления Спаса. Нельзя ссориться, злиться на кого-либо.

Также не рекомендуется шуметь, громко разговаривать, кричать - в народе верят, что от этого пчелы пугаются и больше не носят мед.

Что можно и чего нельзя есть в Успенский пост

14 августа начинается Успенский пост, посвященный Успению пресвятой Богородицы и известный еще под одним названием - Спасовка. По строгости он приравнивается к предпасхальному посту, но длится две недели.

До 28 августа запрещалось есть мясо и продукты из него, молоко и молочные продукты, яйца, сладости, алкоголь. Рыбу едят только в день Преображения Господня 19 августа.