В ближайшие месяцы ожидается возвращение на родину около 890 000 сирийцев. С сентября 2015 года в свои дома уже вернулись более 1,4 миллиона граждан Сирии.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

"В ближайшие месяцы, согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов секретариата ООН, прогнозируется возвращение в Сирию порядка 890 тысяч мирных граждан", - отметил он.

Также Мизинцев сообщил, что в настоящее время завершается формирование сирийского межведомственного координационного штаба по содействию возвращению беженцев.

Ранее газета "Красная звезда" со ссылкой на данные Министерства обороны России сообщила, что около 1,5 млн граждан Сирии вернулись в свои дома с сентября 2015 года.

Как сообщала "Страна", в Сирии Асад договорился о прекращении огня на юге и выходе к границе с Иорданией. Повстанческие силы уже передали вооружения правительственной армии.

Отметим, что в Ливии после убийства главы Джамахирии Муаммара Каддафи боевики и генералы устроили сафари за нефтью.