В четверг, 2 июля, состоялся брифинг ГПУ, посвященный окончанию следствия по делу арестованных Владимира Рубана и нардепа Надежды Савченко. Парочку заговорщиков, напомним, обвиняют в подготовке теракта с целью убийства народных депутатов, первых лиц государства и последующего государственного переворота.

Генпрокурор Юрий Луценко остается беспощадным – для них он требует максимального наказания. Правда, не уточняет, какого.

Но гораздо больше украинцев заинтересовала картина, которую описали следователи - эту миссию возложил на себя директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

Сказанное им потрясает воображение любого, даже самого искушенного любителя детективов.

В частности, согласно версии следствия, Савченко и Рубан планировали своими руками установить минометы на барже (там сразу четыре поместится), расстрелять оттуда Раду, а затем успешно сбежать на гидроциклах в Гидропарк. Ну а там уже надо было всего лишь "раствориться среди людей".

Украинский Facebook такому сценарию организации госпереворота весьма удивился.

"Вывод: Савченко и Рубан - терминаторы"

"Кому идею для блокбастера?" - пишет журналистка-экономист из Днепра Ольга Палий и этим сообщением задает тон всем остальным комментаторам. Избавиться от представления, что ты читаешь не сценарий боевика, уже невозможно. И как и большинство других юзеров, прикрепляет ссылку "Страны", которая одной из первых заметила эти чудесные слова Рувина.

Скриншот: facebook.com/olga.paliy

Журналист Андрей Манчук решил, что слова не нужны и просто сопроводил пост кадром из "Прирожденных убийц".

Скриншот: facebook.com/Andriy Manchuk

"Тот момент, когда любой блокбастер застенчиво жует маис у коновязи", - пишет журналист Андрей Союстов.

Скриншот: facebook.com/Andrey Soyustov

Блогер Серж Розенбаум пишет, что "не в той стране Голливуд построили: "Интересно, по какой причине следствие умалчивает тот факт, что Чубакка Савченко и Дарт Рубан - космические мутанты, посланные на землю межгалактической преступной группировкой, с целью захвата природных и порабощения людских ресурсов нашей восставшей против тирании родины?"

Скриншот: facebook.com/serge.rozenbaum

Эксперт Юрий Гаврилечко уверен - Рувин метит в голливудские сценаристы: "Так как с "экспертизой" это, ИМХО, не имеет ничего общего в принципе". И напоминает, что "сценаристы" упустили момент, что теракт якобы готовили в зимнее время. "Вывод: Савченко и Рубан - терминаторы, и, скорее ближе к модели Т-1000, чем Т-800 (Т-1000 - это отрицательный "терминатор", более мощный, нежели тот, которого убивает герой Арни - Прим. Ред.)" - резюмирует Гаврилечко.

Скриншот: facebook.com/Yuriy Gavrylechko

"Хотели отобрать не только жизни депутатов, но и арбузы у народа"

Но были и те, кто понял - сценарий нужно "проапгрейдить", чтобы его можно было продать подороже. И первое же, что приходит на ум: баржа должна быть не простой, а та, которая Гройсмана - груженная арбузами.

В частности, о ней вспомнил блогер Алексей Кучеренко: "Ладно - установили на барже минометы, сперли буксир, «домчались» по Днепру до Труханова острова, разнесли за 10 минут всю ВР к ... матери, умчались на гидроциклах в Гидропарк. А в какой толпе там они зимой раствориться собрались?! Индусы купят сценарий задорого, по-моему. Особенно, если баржу с арбузами увязать".

Скриншот: facebook.com/Alexey Kucherenko

"Следствие не сообразило указать, что баржа, с которой Рубан и Савченко собирались обстрелять парламент из минометов, должна была везти арбузы Гройсмана. Это украсило бы острый сюжет и добавило в него пару капель драматургии и реализма: хотели отобрать не только жизни депутатов, но и спелые ягоды у народа", - уверен нардеп Евгений Мураев.

Скриншот: facebook.com/yevgeniy.murayev

"Савченко с Рубаном планировали арендовать баржу у Гройсмана. Ту, из-под арбузов, да?" - в унисон вторит им Гаврилечко.

Скриншот: facebook.com/Yuriy Gavrylechko

Все это было у Жванецкого

"Если бы мне кто-то в начале 90-х, в период моего обучения в военном училище, рассказал бы что я буду такое читать в 2018 году, я бы реально а***л (удивился - Прим. Ред.) от услышанного", - пишет блогер Сергей Джеглав.

Скриншот: facebook.com/dzheglav

Блогер Алексей Коберниченко вспомнил, что подобное - к сожалению для всех нас, плагиат. Мол, все задолго до этого описал Михаил Жванецкий в своем произведении "Подрывник баржи".

Ну а кто-то решил не домысливать, а просто посмеяться или же поставить "диагноз" творцам шедевра из ГПУ.

"Вот, вроде бы, серьезная новость, а я почему-то сижу ржу", - пишет блогер и ведущий Денис Гороховский.

Скриншот: facebook.com/den.gorohovsky

"Палата #6 або "психіатра визивали?" - коротко подписал происходящее киевлянин Игорь Рубан.

Скриншот: facebook.com/igor.ruban.18