В посольствах США и ЕС в Украине осудили жестокое нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и высказали надежду на тщательное расследование, которое поможет

привлечь виновного к ответственности.

"Мы осуждаем нападение с кислотой на общественную активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Очень надеемся на тщательное расследование, в результате которого напавший будет привлечен к ответственности", - говорится в сообщении посольства США в Украине, обнародованном в Твиттер в пятницу.

Фото: twitter.com

Спустя некоторое время в дипломатическом представительстве Европейского Союза в Украине ретвитнули сообщение американских коллег и выразили ему поддержку.

"Мы полностью поддерживаем позицию посольства США в Украине", - написали в представительстве ЕС в Украине.

Фото: twitter.com

Напомним, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Злоумышленнику удалось скрыться. Девушка госпитализирована с ожогами.

Ранее Страна" писала о том, что генпрокурор Луценко передал в СБУ дело Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой.

Также мы сообщали, что появилось видео, как обожженную серной кислотой Екатерину Гандзюк доставили на самолете ГСЧС в Киев.