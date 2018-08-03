Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 27,115 грн/$1 с 27,025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,10-27,13 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в пятницу удовлетворил 18 заявок на всю заявленную сумму $50 млн. На аукцион была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 27,0851 грн/$1.Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1. Справочное значение курса гривни к доллару, по данным НБУ, в пятницу снизилось до 27,0883 грн/$1 с 27,0123 грн/$1 днем ранее.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на понедельник, 06 августа:

100 долл. США - 2709.2701

100 евро - 3139.5022

10 российских рублей - 4.2696

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 июля составил 265,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $221,0 млн.

Как сообщала "Cтрана", ранее Нацбанк пустил с молотка валюту ради спасения курса гривни.

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