Всемирная боксёрская ассоциация назвала украинского чемпиона Александра Усика лучшим боксером месяца
Члены Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) признали украинца Александра Усика - лучшим боксёром июля.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В июле на арене "Олимпийский" в Москве спортсмен одержал победу в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF россиянином Муратом Гассиевым.
Усик вышел на бой в ранге чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, обладателем трофея имени Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.
Как сообщала "Страна", Александру Усику разрешили драться в самой престижной весовой категории с Энтони Джошуа. Он может выйти на титульный бой и за пояс WBO в полутяжелом весе против чемпиона WBO Сергея Ковалева.
Отметим, как Усик прокомментировал нападки на себя в украинских СМИ.