Члены Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) признали украинца Александра Усика - лучшим боксёром июля.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В июле на арене "Олимпийский" в Москве спортсмен одержал победу в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF россиянином Муратом Гассиевым.

Усик вышел на бой в ранге чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, обладателем трофея имени Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.

Как сообщала "Страна", Александру Усику разрешили драться в самой престижной весовой категории с Энтони Джошуа. Он может выйти на титульный бой и за пояс WBO в полутяжелом весе против чемпиона WBO Сергея Ковалева.

Отметим, как Усик прокомментировал нападки на себя в украинских СМИ.