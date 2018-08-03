После недавних июльских ливней в Киеве на Бортническую станцию аэрации всего за 12 часов поступило сразу 10 тонн разнообразного мусора: картонные коробки, тряпки, обломки дерева, испорченные овощи и фрукты.

Об этом сообщает сайт Киевводоканала.

Когда нет дождей, то количество мусора в стоках колеблется. Иногда за смену работники станции вручную выбирают по 5-6 тонн, в среднем вывозится около девяти тонн мусора при приеме 900 тыс. куб. м сточных вод.

По данным Киевводоканал, основной источник мусора - унитаз, который жители используют как помойку. В него попадают тряпки, памперсы, средства личной гигиены, испорченные овощи и фрукты, пакеты, даже остатки мертвой птицы, летом выбрасывают много косточек от вишни, черешни, арбузов и др.

Во время больших ливней через открывшиеся канализационные люки в систему попадает не только грязь с улицы, но и коробки, остатки шин, пакеты, металл, дерево и т. Нередки случаи сброса в канализационные коллекторы строительного мусора: плитки, пластика, щебня и даже сливают бетон.

Еще одна проблема - нелегальные ассенизаторы, которые самовольно сбрасывают нечистоты из выгребных ям в канализационной системы, что категорически запрещено.

Как сообщала "Cтрана", в этом году на ремонт канализации украинской столицы пустят 120 миллионов гривен.

Мы писали, что чиновник "Киевводоканала" за взятку разрешал выброс в канализацию ядовитых веществ..

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