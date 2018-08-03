В Бердянском суде принято решение о заключении под стражу четвертого подозреваемого в совершении убийства активиста Виталия Олешко-Сармата, Максима Владимиренкова. Он арестован на 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщает Рroberdyansk.

По словам следователя Алексея Мартемьяноа, на данный момент установлено и подтверждено камерами видеонаблюдения, что подозреваемые прибыли в город для осуществления умышленного убийства Олешко.

Владимиренков находился в автомобиле с Обуховым, в который пересели другие после убийства. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Владимиренков участвовал в совершении преступления.

Фото: berdyansk.biz

Ранее "Страна" писала о том, что суд оставил под стражей еще двух подозреваемых в убийстве Олешко-Сармата.

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