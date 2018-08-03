Глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал Аваков в своем Twitter.

Напомним, что 31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неустановленный мужчина облил ее кислотой, сейчас женщина госпитализирована. Она получила химический ожог головы, руки, ноги, передней части грудной клетки, а также ожог левого глаза. Состояние Екатерины оценивалось как тяжелое.

Ее перевезли самолетом ГосЧС из Херсона в Киев на лечение.

Как сообщала "Страна", полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в нападении на Гандзюк. За опознание обещали заплатить 100 тысяч гривен.