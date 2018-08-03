В пятницу, 3 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила объем расходов на проведение президентских и парламентских выборов в 2019 году. Также утверждена смета на голосование на местных выборах за депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Президента – около 2,35 млрд грн, парламентариев – 1,94 млрд грн. Об этом сообщает отдел взаимодействия со средствами массовой информации секретариата ЦИК. Итого - 4,29 миллиарда гривен.

"Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год, а именно: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов президента Украины" в сумме 2 354 880 000 грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" в сумме 1 949 620 000 грн", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетные запросы в проект госбюджета-2019: по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" - в сумме более 247 млн грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" - в сумме более 223,5 млн грн.

Очередные президентские и парламентские выборы в Украине должны состояться весной и осенью 2019 года соответственно.

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