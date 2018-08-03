В четверг, 2 августа, на Мариупольском комбинате им. Ильича погиб работник подрядной организации. Мужчина упал с высоты. Спасти его было невозможно.

Трагедия произошла из-за нарушения сотрудником техники безопасности, пишет 0629, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

"Сотрудник подрядной организации "Запорожэлектро", выполняя работы по ремонту кровли цеха холодной прокатки, не пристегнул предохранительный пояс к страховочному тросу и упал с высоты. В результате падения работник получил травмы, несовместимые с жизнью. На предприятии создана и работает комиссия по расследованию причин и обстоятельств случившегося", - сообщили в пресс-службе.

Это третий смертельный случай на ММКИ с начала года. В марте в вентиляционную шахту аглофабрики упал человек. Погиб на месте. А в июне этого года в доменном цехе комбината был смертельно травмирован подрядчик.

Четверо человек с начала года погибли и на втором мариупольском меткомбинате Группы Метинвест, МК "Азовсталь". Последний случай произошел 31 июля.

В коксовом цехе комбината упали с высоты двое подрядчиков, один из которых погиб на месте, второй госпитализирован. Его жизни уже ничего не угрожает.

В связи с этим на металлургических комбинатах Мариуполя началась внеплановая проверка всех подрядных организаций на предмет соблюдения норм и требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе Метинвеста.

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