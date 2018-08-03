С июня по август 2018 года двое военнослужащих одной из воинских частей неоднократно сбывали патроны и взрывчатку. Случаи продажи - задокументированы.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"В частности, за указанный период сержант и младший сержант одного из батальонов реализовали 8,3 кг тротила, 200 г пластида, 75 средств для инициирования взрыва и 26 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова на общую сумму 16,7 тыс. грн", - сообщают в прокуратуре.

Военнослужащие были задержаны 2 августа, во время сбыта 7 кг тротила и 200 г пластида. В настоящее время решаются вопросы об уведомлении бойцам о подозрении по ст. 410, 263 УК Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по разоблачению военных проводилась следователями Следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области по материалам и совместно с оперативными сотрудниками УСБУ в Закарпатской области. Расследование велось под процессуальным руководством военной прокуратуры Ужгородского гарнизона.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве нацгвардеец продавал оружие, привезенное из зоны ООС. У него изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Отметим, что контрактник в Черниговской области торговал боеприпасами, но и защитой танков.