Названы топ-10 специальностей в украинских вузах с самыми высокими проходными баллами
Министерство образования и науки Украины опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В сообщении говорится о поступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).
В топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".
Также в этом перечне ряд филологических специализаций - китайский, шведский, японский и другие языки. Чтобы поступить на указанные специальности нужно было набрать более 185 баллов.
Топ-10 специальностей по проходным баллам
- Стоматология - 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН);
- Международное право - 193,35;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192,066;
- Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) - 188,598;
- Международные экономические отношения - 186,711;
- Журналистика (МОН) - 186,252;
- Политология - 186,05;
- История и археология - 184,55;
- Фармация, промышленная фармация (МЗ) - 184,391;
- Культурология (МОН) - 184,288
"В прошлом году самый высокий проходной балл был на "Стоматологию" - почти 197. В лидерах также была ряд международных специальностей, "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филология". Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в топ-10 специальностей вошла "Журналистика", на которой был отменен творческий конкурс", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.
Ранее "Страна" писала о том, что вузы назвали рекомендованых к зачислению абитуриентов.
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