Министерство образования и науки Украины опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится о поступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

В топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".

Также в этом перечне ряд филологических специализаций - китайский, шведский, японский и другие языки. Чтобы поступить на указанные специальности нужно было набрать более 185 баллов.

Топ-10 специальностей по проходным баллам

Стоматология - 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН);

Международное право - 193,35;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192,066;

Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) - 188,598;

Международные экономические отношения - 186,711;

Журналистика (МОН) - 186,252;

Политология - 186,05;

История и археология - 184,55;

Фармация, промышленная фармация (МЗ) - 184,391;

Культурология (МОН) - 184,288



"В прошлом году самый высокий проходной балл был на "Стоматологию" - почти 197. В лидерах также была ряд международных специальностей, "Фармация", "Политология", отдельные специализации "Филология". Однако хочу подчеркнуть, что в этом году в топ-10 специальностей вошла "Журналистика", на которой был отменен творческий конкурс", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Ранее "Страна" писала о том, что вузы назвали рекомендованых к зачислению абитуриентов.

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