В пятницу, 3 августа неизвестные ворвались в пресс-центр издания "Украинские новости", где должна была проходить пресс-конференция ювелирного дома "Zarina" и сорвали ее.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Около 20 молодых людей ворвались в пресс-центр после начала мероприятия. Их координаторы начали оскорблять выступающих и перекрикивать их. Погромщики заклеили пресс-центр листовками против ювелирного дома "Zarina" и забросали присутствующих яйцами.

Сотрудники агентства вызвали полицию, но она прибыла на место происшествия уже после ухода банды нападавших.

После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одного из спикеров, в результате чего женщина упала на пол и травмировала руку.

"Украинские новости" заявили, что расценивают такие действия как хулиганство и вандализм и требуют от полиции выявить и наказать нападавших.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что новая атака на журналистов - это иллюстрация атмосферы страха, в которой работают украинские журналисты и в Киеве, и в регионах.

"В центре Киева журналисты информационного агентства оказались беззащитными против гопоты. Это видео "Украинских новостей" - иллюстрация атмосферы страха, в которой работают украинские журналисты и в Киеве, и в регионах. В любой момент может проявиться агрессия. Потому ненаказанное зло за предыдущие нападения провоцирует новые атаки. А теперь, коллеги, каждый из нас. Поставьте себя на место журналистов "УН". Что делать? Как реагировать? Степан Крьока показывает нам пример действенной солидарности!", - написал глава НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

На видео "Украинских новостей" видно, как Степан Крьока прикрывает коллегу Алину Тернер, когда радикалы начали бросать яйца, а полиция еще не приехала.

Ювелирный дом "Zarina" организовал пресс-конференцию после акции "торжественного закрытия", которое обещали устроить радикалы. В листовках перед акцией говорилось, что владелица дома Наталья Нетовкина якобы финансирует "сепаратистов на востоке Украины".

Организаторами акции были названы ОО Добровольчий Альянс, ОО Всеукраинська Народна Рада проти корупції, а также "неравнодушные депутаты и бойцы АТО".

Как сообщала "Страна", за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов.

Также мы писали, что радикалы из С14 напали на журналиста "Громадського".