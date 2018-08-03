Полиция рассказала, как продвигается расследование убийства Анатолия Жука в Сумах
У полиции есть несколько версий убийства бывшего депутата горсовета Анатолия Жука в Сумах.
Об этом сообщает "Украинская правда".
По факту убийства открыто производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Старший инспектор отдела коммуникаций полиции области Владимир Крупецких уточнил, что правоохранители не рассматривают смерть как самоубийство.
Полиция рассматривает несколько версий трагедии – от убийства на бытовой почве до совершения преступления в связи с профессиональной деятельностью.
В пресс-службе полиции области заявили, что видеозаписей, которые могли бы зафиксировать преступление или людей, причастных к нему, нет. Подозреваемые в убийстве не установлены.
Полиция опрашивает соседей. Найденное оружие направили на экспертизу.
Напомним, что, по данным полиции, смерть Анатолия Жука наступила около 18:00 2 августа. Его застрелили, когда он спал на каремате во дворе своего дома. Чиновник скончался от двух огнестрельных ранений - в область сердца со стороны спины и в левый висок. На месте найден пистолет чешского производства CZ.
Как сообщала "Страна", прокуратура не исключает версию с заказным убийством.