Освобожденному из российской колонии украинскому активисту Александру Костенко, которому дали срок за избиение беркутовца, предоставят временное жилье в Киеве. Это будет две комнаты с балконом и санузлом, частично меблированные. Об этом на своей странице в соцсети написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что сразу после того, как стала известна дата освобождения Костенко, она озаботилась вопросом, куда активист сможет вернуться.

"Александр - крымчанин, семья его живет в аннексирована Крыму. Вернуться туда для него не представляется возможным... Нужно было найти для него жилье. Я обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который дал поручение о решении этого вопроса. Провели переговоры с Киевским городским головой Виталием Кличко и такое помещение было найдено.

Это 2 комнаты с балконом, санузлом. Частично меблированные - есть три кровати, сейчас занимаемся комплектованию мебелью. Безусловно, это временное жилье на полгода - год", - написала в соцсети Денисова.

Также омбудсмен обещает помочь Александру оформить статус внутренне перемещенного лица.

Фото: facebook.com

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