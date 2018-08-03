Суд арестовал автомобиль Hummer, за рулем которого Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"На прошлой неделе прокуратура внесла ходатайство... об аресте этого транспортного средства, поскольку он является вещественным доказательством в уголовном производстве", - отметила пресс-секретарь.

На заседании 2 августа суд рассмотрел это ходатайство, а в пятницу 3 августа - принял решение.

"Шевченковский суд удовлетворил указанное ходатайство, наложил арест на автомобиль Hummer", – сказала Максимец.

Она пояснила, что автомобиль "является вещественным доказательством, поэтому для предотвращения его повреждения, порчи, уничтожения или отчуждения было соответствующее ходатайство внесено в суд".

Напомним, ранее у Островского принудительно взяли биологические образцы на анализ.

Ранее "Страна" писала о том, что Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку на переходе, оказался племянником криминального авторитета.