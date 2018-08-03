Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. 3 августа стала известно, что Степаненко подала иск об этом в Хамовнический суд Москвы. Иск был зарегистрирован еще месяц назад, 4 июля, а его рассмотрение назначено на 6 августа.

Сам Петросян заявил, что ничего не знает об иске. "Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", — сказал он. Комментировать информацию о том, что супруги разводятся, артист отказался. "Страна" вспомнила, что известно о браке и творческом союзе Петросяна и Степаненко.

Браки Петросяна и Степаненко

Фото: rg.ru

До Елены Степаненко Петросян успел жениться трижды. В первый брак он вступил рано – в 19 лет. Его супругой стала сестра балерины Викторины Кригер. У супругов родилась дочь Виктория, это единственный ребенок Петросяна. Также у него есть два внука.

Второй женой артиста стала Анна Козловская, дочь оперного певца Ивана Козловского. Брак продлился лишь полтора года. Третья жена Петросяна — Людмила, искусствовед из Ленинграда.

Елена Степаненко до знакомства с Петросяном также побывала замужем. Ее супругом был пианист Александр Васильев, который и вывел Елену на эстраду. Она пародировала актеров и пела, а он аккомпанировал ей. Детей у Елены Степаненко нет.

Как начались отношения Степаненко и Петросяна

Степаненко познакомилась с Петросяном в 1979 году на конкурсе молодых юмористов. Он был поражен ее харизмой и сразу взял в свой театр. Через несколько лет у артистов завязались личные отношения, и Елена Степаненко стала четвертой женой Евгения Петросяна. Поженились они, по разным данным, в 1985 или 1986 году. Таким образом, их брак продлился более 30 лет.

Фото: rg.ru

Слухи о разводе артистов уже неоднократно появлялись и раньше. Так, еще в 2008 году ходили слухи о том, что Петросян и Степаненко расходятся якобы из-за романа Евгения Вагановича с 26-летней помощницей. Сам артист эту информацию гневно опроверг.

Кроме того, в 2010 году появилась информация, что супруги разъехались и живут отдельно. По слухам, проговорился об этом коллега артистов Сергей Дроботенко. Однако супруги заявили, что Дроботенко никогда не был другом их семьи и ни разу не бывал у них дома.

Фото: globalsib.com

То, что развод держится в секрете, объясняли тем, что артисты не хотят публичного скандала, а потому создают видимость успешной семейной жизни.

С кем Петросяну приписывают роман

СМИ пишут, что причиной развода юмористов стал роман Петросяна с молодой ассистенткой. Поговаривают, что его пассией стала 29-летняя Татьяна Брухунова. Молодую брюнетку в окружении юмориста давно считают копией молодой Елены Степаненко. Артиста неоднократно видели в компании его помощницы вне работы.

Татьяна Брухунова, ассистентка Петросяна. Фото: super.ru

Татьяна стала личным ассистентом Евгения Петросяна 2 года назад. По слухам, именно после знакомства с ней артист стал молодиться и завел Instagram. Татьяна всегда с восхишением говорит в интервью о своем начальнике и охотно делится информацией о его хобби, пристрастиях в еде и интересах.

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