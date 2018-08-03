В пятницу, 3 августа, Бердянский городской суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в убийстве активиста и экс-участника батальона "Донбасс" Виталия Олешко.

Так, уроженца Павлограда Николая Ломако, который проживает в Днепре, взяли под стражу сроком на два месяца без возможности внесения залога, сообщает "Про Бердянск".

Следствие подозревает Ломако в участии в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Он был за рулем "Таврии", которая была на месте преступления и на которой позже сбежал подозреваемый Артем Матюшин.

По данным следствия, подозреваемые находились в Бердянске за день до убийства - 30 июля, о чем говорят свидетельства очевидцев и записи камер.

Сам подозреваемый на заседании суда заявил о своей невиновности и о непричастности к убийству.

Фото: pro.berdyansk.biz

Суд вынес решение по еще одному подозреваемому - Александру Обухову - владельцу "Mazda", на которой перед убийством подозреваемые следили за Олешко.

Обухов утверждал на суде, что просто приехал на море и в момент убийства покупал молочный коктейль. Но суд решил, что Обухов мог принимать участие в преступлении, поэтому его оставили под стражей на 60 дней.

Фото: pro.berdyansk.biz

Также сегодня Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для еще одного из подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко Артема Матюшина. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье.

Всего сообщение о подозрении вручили четверым человекам.

Напомним, что 31 июля в Бердянске был убит бывший боец батальона "Донбасс" Виталий Олешко. Он сидел в кафе своего дома-гостиницы с женой и знакомыми, когда к ним подошел мужчина с бородой и дважды выстрелил Сармату в спину из охотничьего ружья – двустволки.