8 человек пострадали, в том числе четверо детей, в результате дтп, которое произошло с автобусом в Черниговской области.

Как сообщает в соцсети местный телеканал Новый Чернигов со ссылкой на спикера региональной Нацполиции Сергея Брыля, утром в пятницу, 3 августа, в Нежинском районе перевернулся автобус с группой спортсменов-гребцов.

ДТП произошло около 11:00 вблизи села Малая Кошелевка Нежинского района.

Дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа (Сумская область) в Киев.

"В Нежинскую райбольницу доставили 8 человек - 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - подчеркивается в сообщении.





Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси перевернулся автобус с украинцами из-за уснувшего за рулем водителя.

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