В воскресенье, 5 августа, исполняется год со дня трагической смерти политика и правозащитницы Ирины Бережной.

Авария произошла на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Автомобиль, в котором находилась Бережная и ее 8-летняя дочь Даниэла, съехал с горной дороги и врезался в столб. За рулем был 38-летний гражданин Болгарии, у которого внезапно случился инсульт.

Водитель и Ирина погибли на месте. Маленькая Даниэла получила незначительные травмы, поскольку сидела сзади, в автокресле.

"Страна" вспоминает, чем запомнилась одна из самых ярких женщин нашей политики, которая погибла в 36 лет.

Чем известна Ирина Бережная

Бережная была депутатом двух созывов от Партии Регионов, а также профессиональным юристом.

Ее детство прошло в Луганске, на юриста она училась в Киеве в КНУ им. Шевченко. В столице она специализировалась на нотариальной деятельности. Работу ее конторы своей наградой отметила Европейская бизнес-ассамблея.

В Верховную Раду Ирина попала в 27 лет. Благодаря своей юридической специализации, в парламенте она входила в состав комитетов, которые занимаются правовой защитой, помогала адаптировать отечественные законы к международным нормам, занималась вопросами евроинтеграции.

Фото: Ирина Бережная в Верховной Раде/google.com.ua

После событий на Майдане, когда Партия регионов утратила власть, Ирина Бережная покинула политику, сосредоточившись на защите прав жителей Донбасса. Через суд добивалась выплат пенсий, пыталась отменить переименование Московского проспекта и проспекта Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича.

Вместе с матерью Еленой Бережной она создала Институт правовой политики и социальной защиты, поддерживающий жителей Донецкой и Луганской областей на неподконтрольных территориях. В частности Институт помогал судиться в ЕСПЧ родным погибших при воздушной атаке в Луганске в 2014 году.

Фото: Ирина и Елена Бережные/google.com.ua

В целом Ирина Бережная выступала против существующего формата проведения АТО, поддерживала сохранение связей с Россией в сферах экономики и культуры. Свою позицию она активно доносила, выступая на телеканалах, радио, в том числе, российских. При этом она резко критиковала блокаду Донбасса. И заявляла, что, по-видимому, в реинтеграции Донецка и Луганска, больше заинтересованы в Европе, чем в Украине.

За свои взгляды Ирина Бережная - как и позже ее мать Елена - стала объектом критики украинских националистов, которые открыто радовались ее смерти.

Личная жизнь Бережной

Среди увлечений политика были путешествия, лошади и театр.

У Ирины Бережной осталась дочь Даниэла - ее единственный ребенок. Сейчас девочке 9 лет. Ее мама никогда не показывала ребенка и не разглашала информацию об отце Даниэлы. Единственное фото с дочерью, размещенное на Facebook Бережной, выглядело вот так:

Позже, в годовщину смерти Ирины, ее мать Елена Бережная опубликовала фотографию с Даниэлой:

Ситуация с отцовством прояснилась во время прощания с Бережной в Киево-Печерской Лавре 10 августа 2017 года. Там медиамагнат Борис Фуксман заявил, что является отцом ребенка и намерен удочерить девочку.

"Она была моя дочка с первого дня своей жизни, и носит мою фамилию с первого дня. Она удивительная девочка и очень похожа на свою мать", - сказал 70-летний Фуксман, подтвердив слухи о своей давней связи с Ириной Бережной.

Ранее они часто выходили вместе в свет.

Фуксман и Бережная. Фото - vesti-ua.net

Как стало известно "Стране", украинско-немецкий предприниматель и один из основателей телеканала 1+1, вместе со свей супругой Лилией уже забрали девочку в Германию. Кстати, ее крестным отцом является нардеп Нестор Шуфрич.

Ирина Бережная похоронена в Киеве на Зверинецком кладбище. После смерти ее правозащитную деятельность продолжила мать Елена Петровна.

Как проходило прощание с Ириной Бережной

Утром 10 августа в Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры прошла панихида по трагически погибшей в ДТП Ирине Бережной.

Трапезная церковь Лавры, фото: utraveller.ru

Одними из первых к церкви пришли: народный депутат Дмитрий Добкин (брат Михаила Добкина), Нестор Шуфрич, Ирэна Кильчицкая, экс-зам мэра Черновецкого и политик Евгений Червоненко.

Политик и бизнесмен Евгений Червоненко (справа), фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ирэна Кильчицкая, медиамагнат Борис Фуксман и Николай Мартыненко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также в Лавру приехали коллеги Ирины по Верховной Раде - Максим Луцкий, Анна Герман, Давид Жвания, Дмитрий Шпенов, Николай Мартыненко с супругой Анной, Александр Волков и Татьяна Бахтеева. Также здесь были и сыновья Нестора Шуфрича: Александр и Нестор.

Нестор Шуфрич пришел с белыми розами, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Нестор Шуфрич-младший в отличии от отца выбрал красные розы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ольга Фреймут, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Певица Светлана Лобода с продюсером Нателлой Крапивиной, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Николай Мартыненко с женой Анной, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Отметим, что Бережная была дружна со многими представителями украинского шоу-бизнеса. На отпевании присутствовали певица и актриса Вера Брежнева, телеведущая Ольга Фреймут. Елену Бережную, маму Ирины все время пыталась утешить и успокаивала певица Светлана Лобода.

Елена Бережная, мать погибшей, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Певица Вера Брежнева и политик Анна Герман, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Нардеп Дмитрий Добкин прощается с Бережной, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Борис Фуксман одним из последних подошел к белому гробу, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

После отпевания все желающие отправились на Зверинецкое кладбище, где Бережную предали земле.

Цитаты Ирины Бережной

- Обещали сделать из Украины Европу, а делают Сирию

- Пишите больше, обсуждайте, строчите доносы в СБУ, или, как завещал Бендер, обращайтесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, рвите на груди вышиванки и засыпайте с моим именем на устах, мне все подходит, ибо кошкам все равно, что о них думают мыши!

- Смотрю на безумные толпы "патриотов", мечтающих побыстрее свалить из горячо любимой страны победившей демократии, и вот о чем думаю - как же они переживут, что в постмайданном европейском раю останутся теперь одни ватники?

- Сегодня на сессии Киеврады переименовали проспект генерала Ватутина, Героя-освободителя Киева, именем гауптмана Абвера Романа Шухевича. Впервые рада, что мой дедушка не дожил до этого позора.

- Нынешний парламент не представляет интересы всех украинских избирателей, а стал междусобойчиком для майданных активистов, клоунов-популистов и псевдо комбатов, которые на эфирах бывают чаще, чем на фронте.

Хочу напомнить — за февральскими революциями всегда приходят октябрьские. А после взятия Бастилии — неизбежен массовый террор. Вот о каком будущем пусть правительство помнит и думает.

- Был такой известный советский министр иностранных дел Громыко, которого на Западе называли Мистером Нет, поскольку с ним было очень сложно договориться. Нынешнее украинское правительство можно смело назвать Мистером Yes, то есть Мистером Да, поскольку они в буквальном смысле под козырек выполняют все, что им говорят из Брюсселя, Берлина и Вашингтона.

"Год невыносимой боли"

Мать погибшей Ирины Бережной сегодня написала пост в Facebook:

"Вот и прошёл год невыносимой боли, все глубже разъедающей кровоточащие раны- боль вспоротого нутра ! Перед годовщиной оставался последний день надежды на чудо Всевышнего, но к сожалению он его не сотворил ! От невозможности смириться с этой жестокой данностью , разрывается сердце и появляется уверенность, что оно вот- вот остановится и наконец свершится единение с тобой. Но, увы, сердце наоборот все интенсивнее пульсирует при полном неприятии действительности ...... Жжёт .... Как будто бы душу сдернули с кожей .... жизнь без тебя превратилась в пытку...А вокруг дежурно- безутешная фраза : "Вы держитесь "и мысленно ответ "Как? За что держаться, если во мне, как в мертвом теле круга , законченность и пустота .... ‘"И от просмотра фотографий и видео только безысходность ......,"

Экс-нардеп и коллега Бережной по фракции Елена Бондаренко опубликовала фото с могилы политика.

"Завтра будет год, как я и наша малая женская компания не слышим голоса Иры, не видим ее селфи, не говорим ей "Привет, как дела?". Накануне пришли ее проведать. Тихо, знойно, спокойно... Ирусь, мы помним!", - написала Бондаренко в Facebook.

Фото с кладбища опубликовала и адвокат Елена Лукаш, приведя стих Марины Цветаевой: