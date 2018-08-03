В Йемене 55 человек погибли в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по порту и госпиталю. Как сообщает издание Aljazeera, ссылаясь на заявление министерства здравоохранения повстанцев-хуситов, среди погибших - женщины и дети.

"По меньшей мере 55 человек, в т. ч. женщины и дети, были убиты в йеменском порту в Ходейде в Красном море в результате авиаударов альянса Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами в борьбе с повстанцами Хути", - отмечает издание.

Фото: aljazeera.com

Кроме того, по данным Минздрава повстанцев, ранения получили по меньшей мере 124 человека.

Подчеркивается, что авиаудары были нанесены по городскому госпиталю и рыболовному порту.

Издание отмечает, что местные органы не справляются с большим количеством жертв, а водители машин скорой помощи опасаются перевозить раненых в Сани или другие провинции из-за вероятности стать следующей целью авиаударов.

Напомним, войска на стороне президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади при поддержке арабской коалиции уже долгое время продолжают сражение с хуситами за провинцию Ходейда, где находится стратегически важный город-порт на Красном море, через который поступает вся гуманитарная помощь в северный Йемен, который находится под контролем хуситов. Коалиция настаивает на передаче порта и города под международный контроль для прекращения бомбардировок, но мятежники отказываются сделать это.

Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении конституционного строя в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что арабская коалиция начала атаку с моря и воздуха на крупнейший порт Йемена.

Также читайте как после авиаудара саудитов в Йемене погиб глава правительства хуситов.