Национальный банк 3 августа провел аукцион по продаже валюты и удовлетворил заявки банков на общую сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На аукцион объемом до 50 млн долларов была подана 41 заявка на общую сумму 75,5 млн долларов.

Курс отсечения был установлен на уровне 27,095 грн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн.

В последний раз Нацбанк проводил аукцион по продаже валюты 2 августа. Тогда Нацбанк удовлетворил заявки на общую сумму 100 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0062 грн.

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