Стали известны подробности издевательств и насилия над воспитанниками детского приюта в городе Рожище Волынской области.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Еще 29 июля соседи, которые проживают рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта были слышны детские крики", - заявила она. По словам Денисовой, дети рассказали, что в тот день их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. "Когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил. Сейчас мы выясняем эту информацию", - добавила омбудсмен.

Также, по ее словам, стало известно, что устав приюта не согласован с Типовым положением о приюте для детей службы по делам детей.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Ранее "Страна" сообщала, что на Волыни сироты из приюта рассказали о сексуальных домогательствах со стороны руководства.