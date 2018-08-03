Тернополь получил разрешение на установку в городе скульптуры персонажа "Звездных войн" мастера Йоды. Об этом сообщили идеологи проекта, пишет "Доба".

Свое "добро" городу дала компания Lucasfilm Limited. Место, где появится скульптура пока держится в секрете, но вероятней всего, это будет один из тернопольских парков.

Ранее более 300 жителей Тернополя поддержали петицию об установке в городе памятника магистру ордена джедаев, мимишному мастеру Йоде. Характерной чертой персонажа является зеленый цвет его тела и крайне маленький рост - всего лишь 66 сантиметров. "Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установки памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель городского председателя Леонид Бицюра.

Отмечается, что сейчас рассматриваются и другие варианты, как презентовать город туристам. Организаторы проекта считают, что чем больше в городе будет таких интересных мест, тем больше людей будет его посещать.

Кстати, жители Киева предлагали переименовать улицу Регенераторную Днепровского района в улицу магистра Йоды.

Фото: wallhere.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве появилась аллея Силы со скульптурой мастера Йоды.

Также ученые установили родину Мастера Йоды из "Звездных войн".