Прокуратура начала расследование в отношении полицейских, которые требовали 10 тысяч гривен у водителя за непривлечение его к ответственности за вождение якобы в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Следователи прокуратуры области расследуют факт вымогательства неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Расследование было начато после публикации видеозаписи, на которой видно, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя деньги.

"Мы все видели это видео. Уголовное производство зарегистрировано. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следственным путем", - сказал на брифинге и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов.

Сейчас полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Досудебное расследование продолжается.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и специальной конфискацией", - отметили в прокуратуре.

Видео, на котором запечатлетна встреча активиста с полицейскими Игорем Кравченко и Александром Дергачем 31 июля на трассе в Чугуеве Харьковской области, было опубликовано 2 августа, пишет Украинская правда.

Пользователь YouTube Александр Куницкий отметил, что они с товарищами-активистами проводили эксперимент, и мужчина за рулем на самом деле был "абсолютно трезвым", а полицейский манипулировал показаниями драгера (прибор для измерения уровня алкоголя крови), поскольку процедуру проверки провел некорректно.

После того, как водитель отдал вымогателю деньги и на место происшествия выехал Куницкий, чтобы взять комментарий у полицейского, правоохранители убежали.

По словам мужчин, которые проводили эксперимент, один полицейский скрылся на служебном авто, оставив напарника прямо на дороге, а второй прыгнул в попутку и впоследствии исчез в кустах.

Авторы видеозаписи написали заявление в полицию по факту вымогательства денег правоохранителями.

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