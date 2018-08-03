Обвиняемый в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - павлоградский активист Ярослав Тарасенко ("Физрук"), объявил голодовку и отказывается разговаривать.

Об этом стало известно в пятницу, 3 августа в ходе подготовительного заседания по рассмотрению обвинительного акта по делу о расстреле Вороненкова в Шевченковском суде Киева.

Фото: Ярослав Тарасенко/Страна ua

В частности, Тарасенко промолчал, отказавшись отвечать на вопросы судей. Как пояснил еще один подозреваемый в пособничестве убийству Вороненкова - уроженец Херсонщины Александр Лось, "Физрук" уже некоторое время отказывается разговаривать с кем-либо. Эти данные подтвердил и адвокат Лося Святослав Пархоменко. С чем именно связана голодовка и молчанка Тарасенко, не сообщается.

Уговорить Ярослава возобновить прием пищи в суд приехала его мама, но "активист" отказывается говорить и с ней, общаясь только жестами.

Напомним, что 23 марта 2017 года около "Премьер-Паласа" в Киеве киллер Павел Паршов в упор застрелил Дениса Вороненкова, но сам был убит охранником последнего – офицером ГУР Минобороны Олегом Петровым.

По данным прокуратуры, подготовкой преступления занимались две различные группы злоумышленников. К первой силовики относят "авторитетного" в определенных кругах гражданина Украины Юрия Василенко, который снимал квартиру по соседству с Вороненковым. И в довесок к этому якобы вместе со своим охранником Лосем занимался слежкой за экс-депутатом Госдумы.

Что же касается второй группы преступников, то она, согласно трактовке правоохранителей, включает в себя троих лиц. Это ранее замешанные в сфере обналичивания средств, а после событий Евромайдана подавшиеся в добровольческое движение ныне покойный киллер Паршов и объявленный в розыск Ярослав Левенец. А также их общий товарищ Ярослав Тарасенко, подвозивший Паршова к "Премьер-Паласу".

Как сообщала "Страна", 27 июня 2017 года в Киеве после взрыва машины погиб координатор охраны Ворненкова, полковник ГУР Максим Шаповал.