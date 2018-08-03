В пятницу, 3 августа, Шевченковский райсуд Киева перенес подготовительное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении обвиняемых в пособничеству убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - Ярослава Тарасенко и Александра Лося на 12:00 6 августа.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Виталий Циктич. Данное решение было вынесено в связи с неявкой в судебное заседание адвоката одного из подозреваемых (Тарасенко) - Владислава Добоша. Последний уведомил суд, что с 25 июля защитник находится в отпуске.

Представители прокуратуры и потерпевшей ходатайствовали назначить Тарасенко бесплатного адвоката из числа адвокатов центра вторичной правовой помощи. Суд удовлетворил данную просьбу, и перенес подготовительное заседание на понедельник.

Ожидается, что к тому моменту интересы Тарасенко должен будет представлять новый адвокат, а суд рассмотрит вопрос о принятии или возврате обвинительного акта по делу Вороненкова.

Кроме того, в заседании планируется рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста Лосю и Тарасенко. В настоящее время срок избранной им меры пресечения истекает 11 августа.

Ранее, 13 июня, Шевченковский райсуд вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Тарасенко и Лося для устранения недостатков. В июле обвинительный акт был направлен в суд повторно.

Фото: Страна ua

Напомним, что 23 марта 2017 года около "Премьер-Паласа" в Киеве киллер Павел Паршов в упор застрелил Дениса Вороненкова, но сам был убит охранником последнего – офицером ГУР Минобороны Олегом Петровым.

Как сообщала "Страна", на сегодняшнем заседании суда стало известно, что обвиняемый в пособничестве убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - павлоградский активист Ярослав Тарасенко ("Физрук"), объявил голодовку и отказывается разговаривать.