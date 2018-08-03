На предприятии ПАО "Укрзализныця" в Киевской области погиб машинист наземного оборудования 1976 года рождения, сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) в пятницу, передаем Интерфакс.

"Во время уборки просыпей гранитного отсева в сортировочном цехе №2 на работающем конвейере №16, был затянут за одежду и зажат между приводным и натяжным барабанами", - констатируется в сообщении Гоструда.

ЧП произошло 1 августа в 23:15, в ведомство сообщили 2 августа.

Также сообщается, что в Броварском филиале по эксплуатации газового хозяйства по газоснабжению и газификации "Киевоблгаза" в помещении административного здания неизвестными лицами было распылено неизвестное вещество, в результате чего заместитель директора 1985г.р. и начальник участка 1968г.р. отравились.

Инцидент произошел 1 августа в 16:19, сообщили 2 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что в Полтаве автомобиль въехал в подземный переход, где погиб молодой строитель.

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