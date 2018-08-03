Должность уполномоченного министра по Закарпатью в правительстве Венгрии, введение которой вызвало протест украинского МИД, занял Иштван Грежа, пишет ЭП.

Грежа в правительстве Виктора Орбана с 2016 года занимается Закарпатьем. В течение последних двух лет должность Грежи имела отношение к сотрудничеству двух соседних приграничных регионов Украины и Венгрии и звучала так: "Уполномоченный (комиссар) правительства Венгрии по вопросам сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегского района и Закарпатья". Теперь название другое: "Уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна".

Иштван Грежа. Фото: eurointegration.com.ua

Чтобы не было разночтений, в документе на назначение Иштвана Грежи дополнительно дописано на украинском языке, что речь идет о развитии Закарпатской области, а не более широкого региона. То есть речь идет об управлении частью суверенной территории Украины.

На предыдущей должности Грежа также курировал работу благотворительного фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде", против которого СБУ открыла расследование по подозрению в сепаратизме. Пока не известно, сохранятся ли эти полномочия на его новой должности.

В то же время на этой неделе Грежа побывал на Закарпатье, где подчеркнул, что не хочет сепаратизма ни в каких формах. "Мы никогда не ставили цель стремление к сепаратизму. Наша цель - чтобы самая западная область Украины стала мостом в Европейский Союз (для остальной территории Украины)", - цитирует уполномоченного сайт венгерского правительства.

Также сегодня стало известно, что Украина запретит въезд на территорию страны венгерскому чиновнику, которого назначат на новую должность уполномоченного министра по Закарпатью. Об этом в пятницу, 3 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в комментарии "Европейской правде".

Дипломат сообщил, что пока украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров, но Будапешт пока молчит.

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия (должности. - Прим. Ред.), Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", - отметил Боднар.

Боднар заявил, что Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.

"Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах", - добавил Василий Боднар.

Напомним, МИД Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. В дипведомстве сообщили, что вручили ноту протеста руководителю венгерской дипмиссии, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что Орбан, премьер Венгрии, усомнился в желании украинцев попасть в НАТО и ЕС.

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