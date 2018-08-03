Киевское Динамо, которое 3 августа сыграет в третьем туре против донецкого Шахтера, может пополниться неплохим форвардом.

Исаак Телин, шведский легионер Андерлехта, покидает "лиловых", и его хотят видеть у себя сразу две команды - московский Локомотив и киевское Динамо.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на источники портала Dhnet.

По данным источника, Андерлехт получил предложения от Локомотива и Динамо. В настоящее время Телин уже не тренируется с командой, так как с большой долей вероятности покинет Андерлехт.

Локомотив может заплатить за шведа €6 миллионов. Динамо же предлагает игроку перейти в команду на правах аренды с дальнейшей опцией выкупа.

Источник также утверждает, что интерес к Телину проявил и немецкий Байер, но фаворитами остаются Локомотив и Динамо, сделавшие конкретные предложения.

В составе сборной Швеции Телин добрался до четвертьфинала чемпионата мира, но на Мундиале форвард выходил на замену.

Ранее "Страна" сообщала, где 3 августа смотреть матч Динамо - Шахтер.

Также мы рассказывали, Динамо будет сеяным клубом в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.