В пятницу, 3 августа, руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный и начальник городского отдела полиции Павел Карабута поделились подробностями вчерашнего убийства экс-депутата и чиновника горсовета Анатолия Жука. Об этом собщает Данкор онлайн.



Как заявили на брифинге, смерть Анатолия Жука наступила около 18.00. Валерий Могильный сказал, что его застрелили, когда он спал на каремате во дворе своего дома. Чиновник скончался от двух огнестрельных ранений - в область сердца со стороны спины и в левый висок. На месте найден пистолет чешского производства CZ.

Незадолго до убийства в доме Анатолия Жука на втором этаже случился небольшой пожар, который хозяин потушил самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег отдохнуть на каремате.

По словам Валерия Моглиьного, рассматривается несколько версий убийства - от бытовой до заказного убийства.

У Анатолия Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства прокурор не сообщил.

Знакомые Анатолия Жука рассказывают, что на своей странице в Фейсбуке за несколько дней до убийства он выкладывал скрины переписки, в которой ему угрожали. Однако потом их удалил. Сейчас этих скринов на ФБ нет. Возможно, следствие получит доступ к его профилю и сможет установить, кто именно угрожал.

Ранее "Страна" писала о том, что отец нашел застреленного чиновника городского совета Сум в его собственном дворе.

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