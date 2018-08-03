Следователи ГПУ сообщили о подозрении в создании преступной организации, умышленном уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью начальнику Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры. Речь идет, исходя из сайта ГФС, о Руслане Осмоловском.

Досудебное расследование установило, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и служебные лица субъектов хозяйственной деятельности.

Участники преступной организации планировали и координировали свои действия, преследуя мотивы личного обогащения. В частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и дальнейшего их экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.

В результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности причинен материальный ущерб в сумме более 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, военного сбора, пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте и штрафных санкций за нарушение кассовой дисциплины.

"В настоящее время сообщено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в частности в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью", - проинформировала пресс-служба. Кстати, по самой "тяжелой" из этих статей Осмоловскому грозит до 12 лет тюрьмы.

Руслан Осмоловский. Фото: ukrinform.ru

Какая мера пресечения избрана Осмоловскому - неизвестно.

Кроме того, сообщено о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией (по ст. 212 и ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Печерский районный суд Киева 2 августа принял решение о взятии под стражу основателя и руководителя ряда предприятий (с альтернативой залога в сумме 50 млн грн).

Напомним, до этого СБУ и Генпрокуратура проводила обыски в помещениях, связанных с Русланом Осмоловским. Речь шла не о самой налоговой, а о жилье и гараже главного фискала региона.

До того как возглавить этот фискальный орган, Руслан Осмоловский был первым замом в винницкой ГФС. А возглавлял ее Мирослав Продан, который сейчас является исполняющим обязанности ГФС Украины и креатурой Владимира Гройсмана.

"Страна" уже писала, что внешне эти "наезды" были связаны с конфликтом между Гройсманом и МВД, с одной стороны, и Порошенко и СБУ – с другой за контроль над таможней, который резко обострился в последнее время. Впрочем, представители украинского политикума считают это следствием более глубинного конфликта. А именно – дрейфа "Народного фронта" вместе с премьер-министром в лагерь сторонников Юлии Тимошенко.